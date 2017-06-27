Şırnak'ta saldırı; 3 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK'lıların saldırması sonucu 3 asker şehit düştü.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terö PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker şehit oldu.



Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lılarca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.



Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.



PKK'lıların yakalanması için yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.