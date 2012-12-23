Şırnak'ta psikolojisi bozulan asker evinde intihar etti

Şırnak'ta askerlik yaparken psikolojik rahatsızlık geçiren Hacı Ali Turan, izinli olarak geldiği evinde annesi ve erkek kardeşinin gözleri önünde intihar etti.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Cihet beldesinde yaşayan 21 yaşındaki Hacı Ali Turan, vatani görevi sırasında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle GATA'ya sevk edildi.

Burada kendisine verilen rapor sonrası 25 gün önce memleketine dönen Turan, ilaç tedavisi görmeye başladı.

Dün akşam saatlerine doğru Turan, annesi ve erkek kardeşinin gözleri önünde av tüfeğiyle intihar etti.

Hacı Ali Turan'ın amcası Nedim Turan, yeğenin askere gitmeden önce durumunun iyi olduğunu ve askerde psikolojisinin bozulduğu söyledi.

Yeğeninin askerde teröristler ile çatışmaya girdiğini belirten Nedim Turan, "Buraya geldiğinde psikolojik rahatsızlığı olduğu belliydi. İlaç tedavisi görüyordu. Askerliğinin bitmesine 53 gün vardı" dedi.