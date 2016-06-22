Şırnak'ta polise silahlı saldırı; 3 polis yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devriye görevi yapan polislere yapılan saldırının ardından çıkan çatışmada 3 polis yaralandı.

Sözcü'nün haberine göre; çarşı merkezinde devriye görevi yapan polislere saat 20.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışma yaklaşık yarım saat sürdü.



Çatışmada yaralanan 3 polis, olay yerine çağrılan ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralı polislerin tedavileri devam ederken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.