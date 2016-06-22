T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta polise silahlı saldırı; 3 polis yaralı

Polislerin tedavileri devam ederken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

22 Haziran 2016 00:51

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devriye görevi yapan polislere yapılan saldırının ardından çıkan çatışmada 3 polis yaralandı.

Sözcü'nün haberine göre; çarşı merkezinde devriye görevi yapan polislere saat 20.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışma yaklaşık yarım saat sürdü.

Çatışmada yaralanan 3 polis, olay yerine çağrılan ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralı polislerin tedavileri devam ederken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

 

ETİKETLER

şırnakpolissaldırıyaralıçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24