Şırnak'ta polise bombalı saldırı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H mensuplarınca kazılan hendeğe yerleştirilen el yapımı patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit Caddesi'nde güvenlik güçlerinin geçişini engellemek için hendek kazan örgüt mensupları, hendeğe yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı patlamada, çevredeki ev iş yerlerinde hasar oluştu.



YDG-H üyeleri daha sonra polislere, uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Polislerin karşılık vermesi üzerine örgüt üyeleri ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.



Güvenlik güçlerince ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.