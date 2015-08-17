T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta polise bombalı saldırı

Şırnak'ın İdil ilçesinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırının ardından güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı

Fotoğraf: Arşiv

17 Ağustos 2015 18:51

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H mensuplarınca kazılan hendeğe yerleştirilen el yapımı patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit Caddesi'nde güvenlik güçlerinin geçişini engellemek için hendek kazan örgüt mensupları, hendeğe yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı patlamada, çevredeki ev iş yerlerinde hasar oluştu.

YDG-H üyeleri daha sonra polislere, uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Polislerin karşılık vermesi üzerine örgüt üyeleri ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Güvenlik güçlerince ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

polistomaşırnakpolisbombalı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24