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Şırnak'ta polis panzeri kaza yaptı: 2 yaralı

Araç içinde bulunan polis memurları Yusuf Ergin ve Okancan Ergin Üzer yaralandı

18 Temmuz 2015 00:43

Şırnak’ın İdil İlçesi çıkışında, akşam saatlerinde devriye görevi yapan zırhlı panzer, henüz belirlenemeyen nedenle takla attı. Kazada 2 polis yaralandı.

Bayram Kapğlan'ın DHA'da yer alan haberine göre, kaza, saat 17.30 sıralarında İdil çıkışında meydana geldi. Devriye görevi yapan İdil Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı panzer, manevra yaparken devrilerek art arda takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen TOMA'nın parçaları etrafa dağılırken, araç içinde bulunan polis memurları Yusuf Ergin ve Okancan Ergin Üzer yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine gelen arkadaşları tarafından ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılarden ilk müdahalesi yapılan Yusuf Ergin, Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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