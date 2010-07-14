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ŞIRNAK'TA PKK'YA OPERASYONLAR SÜRÜYOR ŞIRNAK(A.A)

14 Temmuz 2010 18:58

-ŞIRNAK'TA PKK'YA OPERASYONLAR SÜRÜYOR ŞIRNAK(A.A) - 14.07.2010 - Şırnak kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Şırnak'ın Irak sınırında yer alan Gabar, Düğün, Yün ve Karaçağlı dağları ile Bestler Dereler bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan hava destekli operasyonlara Mehmetçiğin yanı sıra çok sayıda gönüllü köy korucusu katıldı. Kırsal alandaki operasyonlarda tespit edilen çok sayıda sığınak ile teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi. Operasyonun sürdüğü Irak kesimindeki birliklere asker ve malzeme sevkıyatı sürerken, askeri araçların geçiş güzergahında yoğun güvenlik önlemi alındı.

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