Şırnak'ta PKK'ya ait Kalaşnikof dipçikleri ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfeklere ait 46 adet dipçik ele geçirildi.

Şırnak Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve milis işbirlikçilerine yönelik, ilimiz Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde icra edilen operasyonlarda, 46 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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