Şırnak'ta PKK'nın sözde gümrükçüsü yakalandı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına \'sözde\' vergi adı altında para ve sigara toplayan, örgütün \'sözde\' gümrükçüsü 1 kişi yakalandı.

Kentte PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili Şırnak Valiliği açıklama yaptı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Dönmezler köyü kırsalında yapılan arazi aramalarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"15 Aralık 2017 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ilimiz Beytüşşebap ilçesi Dönmezler köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet kullanılmamış rampalı roketatar mühimmatı, 2 adet kullanılmış rampalı roketatar mühimmatı, 70 kilogram amonyum nitrat, 5 adet piknik tüp, 1 adet 12 kilogramlık tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.\"

Operasyonda, terör örgütünün \'sözde\' gümrükçüsünün de yakalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

\"İlimiz Merkez Cudi Dağı kırsalında bulunan Üçkiraz ve Cevizdüzü köyleri bölgesinde geçmiş dönemlerde sigara kaçakçılığı yapan şahıslardan, PKK/KCK terör örgütü adına sözde vergi adı altında para ve sigara toplayan, terör örgütünün bölgede sözde gümrükçüsü olarak bilinen 1 şahıs, ikameti olan Cizre ilçe merkezinde yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır.\"

BESTLER-DERELER VE CUDİ\'DE OPERASYON

Bestler-Dereler ve Cudi Dağı\'nda silahlı faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıyla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 2 kişinin yakalandığı belirtilen Valilik açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

\"16 Aralık 2017 tarihinde ilimiz merkez Dağkonak köyünde ikamet eden ve Bestler-Dereler ve Cudi Dağı\'nda faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik yaptıkları ve örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyon sonucu ikametlerinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir.\"

MERKEZ VE SİLOPİ\'DE OPERASYON

Şırnak Valiliği tarafından yapılan başka bir açıklamada da merkez, Silopi ve Kumçatı beldesi ile Toptepe köylerinde düzenlenen operasyonda 9 kişinin yakalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"18.12.2017 tarihinde ilimiz Silopi, merkez ilçeleri ve merkeze bağlı Kumçatı Beldesi ile Toptepe köylerinde İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütünün silahlı uzantısı olan YPS içerisinde kurye/işbirlikçi olarak faaliyet gösteren ve KCK/TY yapılanması içerisinde de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan; İl merkezinde 5, Silopi ilçesinde 1, Kumçatı beldesinde 2, Toptepe köyünde 1 olmak üzere toplamda 9 şahıs gözaltına alınmış olup, şahıslara ait adreslerde yapılan aramalar sonucunda bulunan materyallere de el konulmuştur. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir.\"