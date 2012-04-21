T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit oldu

Şırnak Uludere'de PKK'lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu

21 Nisan 2012 15:54

Şırnak'ın Uludere İlçesi Düğün Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Uludere ilçesinin Gülyazı köyü Kuzey Irak sınır bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine dün gece bir grup PKK'lı tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle başlayan çatışma gece geç saatlere sürdü.

Çatışmada açılan ilk ateşte ismi henüz belirlenemeyen bir uzman çavuş şehit oldu.
Kobra helikopterlerinin havadan destek verdiği operasyon bölgesine skorsky helikopterleri ile jandarma komandolar indirilirken, Gülyazı jandarma karakolundan ise PKK'lıların kaçabileceği alanlara top atışları yapıldı.

Kuzey Irak sınırının bir çok noktasında başlatılan hava destekli operasyonlara devam ediliyor.

ETİKETLER

ŞırnakPKKuzman çavuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24