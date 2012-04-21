Şırnak'ta PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere İlçesi Düğün Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Uludere ilçesinin Gülyazı köyü Kuzey Irak sınır bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine dün gece bir grup PKK'lı tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle başlayan çatışma gece geç saatlere sürdü.

Çatışmada açılan ilk ateşte ismi henüz belirlenemeyen bir uzman çavuş şehit oldu.

Kobra helikopterlerinin havadan destek verdiği operasyon bölgesine skorsky helikopterleri ile jandarma komandolar indirilirken, Gülyazı jandarma karakolundan ise PKK'lıların kaçabileceği alanlara top atışları yapıldı.

Kuzey Irak sınırının bir çok noktasında başlatılan hava destekli operasyonlara devam ediliyor.