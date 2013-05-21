Şırnak'ta PKK'lılara ait olduğu iddia edilen 2 ceset bulundu

Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde yer alan Üçkiraz Köyü'nde naylona sarılmış halde yol kenarına bırakılmış 2 ceset bırakıldı. Cesetlerin 2012'de öldürülen ait PKK'lılara ait olduğu iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ebubekir Karatoprak'ın haberine göre, belirtilen yere askeri birlik sevk edilirken, haberin duyulması üzerine Şırnak Belediye Başkanvekili Faik Saltan, BDP merkez İlçe Başkanı Üzeyir Kılınç, Silopi Başverimli Belde Belediye Başkanı Sinan Uysal ve çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Cesetler askerler tarafından alınarak Maden Karakolu'na getirildi. Burada hazırlanacak ön ölüm raporundan sonra, cesetlerin otopsi için Malatya'ya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Kasım 2012'de çıkan çatışmalarda ölen PKK'lılara ait olduğu belirtilen cesetlerin üzerinde, kimlik bilgilerini içeren not olduğu öne sürüldü.

Valilik: Ölümlerinin üzerinden bir yıl geçmiş

Şırnak Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İki ceset bulunduğuna dair ihbar alındığı belirtilen açıklamada, "Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı cenazeleri aldırarak gerekli işlemleri başlatmıştır. Yapılan ölü muayene işlemi neticesinde, ölümlerin üzerinden en az bir yıl geçtiği değerlendirilmiştir. Kesin ölüm sebebi ve cenazelerin kimliği yapılacak otopsi işlemleri sonucunda tespit edilecektir" denildi.