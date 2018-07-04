T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçti (2)

1 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada; Gabar Dağı bölgesi Koçağıl köyü kırsalında bugün başlatılan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 Operasyonu'nda, saat 14

04 Temmuz 2018 19:49

1 PKK\'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak Valiliği\'nden yapılan açıklamada; Gabar Dağı bölgesi Koçağıl köyü kırsalında bugün başlatılan \'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 Operasyonu\'nda, saat 14.30 sıralarında yapılan temas araması sırasında 1 bölücü terör örgütü mensubunun daha ölü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, \"Operasyon süresince 3\'ü ölü, 2\'si sağ olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Devam edilen operasyonlar sırasında ölü ve sağ olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait; 5 ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 parçalanmış M-16 piyade tüfeği parçası, 2 savunma tipi el bombası, 2 taarruz tipi el bombası, 40 litre motorin, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 150 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, yaşam ve giyim malzemesi ile gıda maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PKK DAHAValiliğiGabar DağıKoçağılJandarma Yüzbaşı YunusOperasyonuAçıklamadaDevamM16AK47Bölgede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24