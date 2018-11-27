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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta polisin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 16:50

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta polisin, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik merkez ve ilçelerinde belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda kent merkezinde 8, Cizre\'de 18, Silopi\'de 14, İdil\'de 9 ve Uludere\'de 1 kişi olmak üzere, toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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