T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (2)

ŞEHİT KORUCULAR İÇİN TÖREN Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında devam eden operasyonda arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucularından Süleyman Tosun ve

26 Eylül 2018 20:31

ŞEHİT KORUCULAR İÇİN TÖREN
Şırnak\'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında devam eden operasyonda arama tarama faaliyeti sırasında PKK\'lı teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucularından Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa için Şırnak\'ta uğurlama töreni düzenlendi.
Şırnak 23\'üncü Jandarma Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, askeri erkan ve şehitlerin yakınları katıldı. Basına kapalı olan törenin ardından şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa\'nın cenazeleri toprağa verilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KORUCULARTÖREN Şırnak SilopiPKKSüleyman TosunHalil YelboğaJandarma Tümen KomutanlığındaVali Mehmet Aktaş Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal Belediye Başkan Vekili Turan BedirhanoğluBasınaSilopiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24