Şırnak’ta PKK, yol kesip araç yaktı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde yol kesen PKK mensupları durdurdukları AKP İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı ateşe verdi.
Şırnak-Beytüşşebap karayolunun 25'inci kilometresindeki Günyüzü Köyü yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında yol kesen PKK mensupları, AKP İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı durdurdu. Teröristler, aracı kullanan Durmuş'un yeğeni Cihat Akdağ'ı indirdi. Teröristler, aracı ateşe verip, dağlık alana kaçtı.
Cihat Akdağ'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan PKK'lılar etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.