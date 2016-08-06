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Şırnak'ta PKK saldırısı; 2 köy korucusu şehit oldu

Saldırıda bir köy korucusu da yaralandı

06 Ağustos 2016 13:26

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin ikinci köprü mevkiinde köy korucuları arazi arama tarama faaliyeti yaparken, PKK'lıların önceden yerleştirdiği bombayı patlatması sonucu iki köy korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.

Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Sinekli Meydan mahallesinin İkinci köprü mevkiinde yol kontrolü için nöbet tutan köy korucularına PKK'lılar tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Yol kontrolünde bulunan korucular, sabah erken saatlerde yoldan 200 metre mesafedeki arazide arama tarama yaparken PKK'lılar tarafından daha önce döşenmiş olan uzaktan kumandalı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 köy korucusu şehit olurken, 1 köy korucusu ise yaralandı. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, yaralı korucu ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bombayı patlatan PKK'lıların kaçmış olabileceği dağlık alanda geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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