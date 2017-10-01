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Şırnak'ta PKK saldırısı; 1 yüzbaşı ve 1 güvenlik korucusu şehit

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

01 Ekim 2017 22:21

Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlayan asker ve koruculara yönelik PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 yüzbaşı ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 korucu yaralandı.

NTV'nin haberine göre, Şırnak ile Cizre arasında Cudi Dağı'nın altından tüneller kazılarak yapımı devam eden Şırnak-Cizre karayolunun güvenliğini sağlayan üs bölgesine bugün saat 17.30 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 

PKK'lıların açtığı ilk ateş sırasında 1 yüzbaşı ve 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı.

Şehit Yüzbaşı ve güvenlik korucusu ile yaralı güvenlik korucuları Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için sevk edilen takviye birliklerle bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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şehitŞırnakCudiyol yapım çalışmasıPKK

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