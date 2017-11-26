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Şırnak'ta PKK operasyonu: 16 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkez ve 4 ilçede eş zamanlı yapılan terör operasyonlarında, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

26 Kasım 2017 17:46

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkez ve 4 ilçede eş zamanlı yapılan terör operasyonlarında, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü  ekipleri bugün saat 03.00 \'dan itibaren Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Güçlükonak, İdil ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Açıklamada, operasyonda \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'Terör Örgütü Propagandası yapmak\' suçları kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu kişilerin tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacı ile eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alındığı belirtildi.

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