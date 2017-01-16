Şırnak’ta patlama; 5 kişi yaralandı

Şırnak merkez Dicle Mahallesi’nde daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bugün saat 15.15’de kentin içme suyu şebekesini onaran müteahhit firmaya ait kepçenin altında patladı.

Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.