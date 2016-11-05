Şırnak'ta patlama: 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı

Şırnak kent merkezinde bugün meydana gelen bir patlamada, 2 çocuğıun öldüğü, 4 çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Şırnak Valiliği'nden, Gündoğdu mahallesindeki patlamayla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Merkezinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir." denildi.

Valilik, kentte uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulması çağrısında bulundu.