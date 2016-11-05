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BBC Türkçe

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı

Şırnak Valiliği patlamanın "PKK tarafından döşenip gizlendiği düşünülen bir patlayıcının patlaması sonucu meydana geldiğini" duyurdu.

05 Kasım 2016 19:29

Şırnak kent merkezinde bugün meydana gelen bir patlamada, 2 çocuğıun öldüğü, 4 çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Şırnak Valiliği'nden, Gündoğdu mahallesindeki patlamayla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Merkezinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir." denildi.

Valilik, kentte uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulması çağrısında bulundu.

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