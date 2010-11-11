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ŞIRNAK'TA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ŞIRNAK (A.A)

11 Kasım 2010 16:18

-ŞIRNAK'TA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ŞIRNAK (A.A) - 11.11.2010 - Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen patlamada 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı. İdil ilçesinin Sulak köyüne bağlı Aslantepe mezrasındaki bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.  Olayda, ilk belirlemelere göre Saliha Rujiyan İdem (4) öldü, kardeşi Beşir İdem (7) yaralandı. Yaralı Beşir İdem, Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü, patlamanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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