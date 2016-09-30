Şırnak'ta patlama: 1 korucu şehit

Şırnak - Cizre karayolunda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılarca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir geçici köy korucusu şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Şırnak-Cizre karayolu İkizce mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Patlamada, bir geçici köy korucusu şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle Şırnak-Cizre karayolu ulaşıma kapandı.