Şırnakta patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

T24 - Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Sırt Köyü'nün Kovak Mezrası'nda gönüllü köy korucusunun evinin bahçesinde meydana gelen patlamada 4 yaşındaki Rujiyan İdem öldü, ağabeyi 5 yaşındaki Beşir İdem ağır yaralandı.



Olay, 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle boşaltılan Kovak Mezrası'nda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Köyün boşaltılması ardından bölgeye askeri birlikler konuşlandırıldı. Mevzilerin kazıldığı ve kontrol noktalarının oluşturulduğu bölgede, 1994 yılından itibaren 2004 yılına kadar yol üzerinde bulunduğu gerekçesiyle askerler tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Askerler 2004 yılında kontrol noktalarını kaldırıp ayrılırken, bölgede boş kulübeler kaldı. Köye dönüş kapsamında 2 aile mezraya yaklaşık 2 yıl önce dönüş yaptı.



Gönülü geçiçi köy korucusu olduğu belirtilen Abdulgaffur İdem'in kızı Rujiyan ve oğlu Beşir İdem, bugün evlerinin önündeki bahçede oynarken patlama meydana geldi. Patlamada Rujiyan İdem öldü, ağır yaralanan Beşir İdem, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Patlama ardından savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede patlamaya el bombasının neden olabileceği belirtildi. El bombasının yıllar öncesi askeri birlikten mi kaldığı ya da gönüllü köy korucusu olan baba Abdulgaffur İdem'e mi ait olduğu da araştırılmaya başlandı. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin detaylı incelemenin sonucunda belli olacağını bildirdi.



Patlamada kızını kaybeden, oğlu da ağır yaralanan 5 çocuk annesi Hacer İdem ile yakınları ağıtlar yakıp gözyaşları döktü.





