Şırnak ve Nusaybin'de operasyonlar 82 gün sonra sona erdi

Doğan Haber Ajansı (DHA) Şırnak’ta PKK'ya karşı 14 Mart’ta başlayan operasyonların sona erdiğini duyurdu.

Nusaybin ve Şırnak'ta açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyon sona erdi.

Tuzaklanan patlayıcıların tespiti ve imhası amacıyla güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü ilçede sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceği belirtildi.