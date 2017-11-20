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Şırnak'ta öldürülen PKK'lı teröristler arasında Zozan Temir de var

DİYARBAKIR, (DHA)- ŞIRNAK'ın Bestler- Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü ve terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu'nun da öldürüldüğü operasyonda,

20 Kasım 2017 21:28

DİYARBAKIR, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Bestler- Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü ve terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun da öldürüldüğü operasyonda, \'Zozan Cudi\' kod adlı Suriyeli Zozan Temir\'in de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.
Kasım ayında Şırnak kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, aralarında terör örgütü PKK\'nın kadın yapılanmasının en tepesindeki isim olan ve İçişleri Bakanlığı\'nın terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun da bulunduğu 13 teröristin kimlik bilgileri, terör örgütüne yakın internet sitelerinde açıklandı. Açıklanan isimler arasındaki \'Zozan Cudi\' kod adlı Suriyeli Zozan Temir de dikkat çekti. Söz konusu ismin 2013 yılında Suriye\'de terör örgütü DEAŞ\'la çatışmalar sırasında gazete ve televizonlara konuştuğu ve hakkında da birçok haber yapıldığı ortaya çıktı. Kobani\'de DEAŞ ile YPG arasında çatışmalar devam ederken, YPG\'ye katılan ve o zaman 20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu Zozan Cudi, gazete ve televizyonlarda, \'IŞİD\'i bitirmeye yeminli YPJ\'li\' başlığı ile haberleştirilmişti. Zozan Cudi\'nin daha sonra da PKK terör örgütü saflarında Türkiye sınırı içinde terörist faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

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