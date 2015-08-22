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Şırnak'ta mayına basan asker yaralandı

Bölgede operasyonlar sürüyor

22 Ağustos 2015 00:53

Şırnak'ın Uludere İlçesi Beyaz Tepe Üs Bölgesi’ne uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda tuzaklanan mayına basan bir asker yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Uludere İlçesi’nin Irak Sınırı’na sıfır noktasında bulunan Beyaz Tepe Üs Bölgesi’ne PKK’lılar tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle yoğun ateş altında kalan PKK’lılar kaçtı. PKK'lıları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, arazide PKK’lıların döşediği mayına basan bir asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. PKK’lıların kaçış bölgesine Gülyazı 4’üncü JandarmaSınır Taburu Komutanlığı’ndan havan atışı yapıldı. Bölgede operasyonlar sürüyor. 

 

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