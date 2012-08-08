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Şırnak'ta mayın patlaması: 1 asker şehit

Şırnak'ta PKK'nın döşediği mayın patlaması sonucu Uzman Çavuş Yıldırım Kuzucular kaldırıldığı hastahanede şehit oldu

08 Ağustos 2012 19:41

PKK'ya yönelik Kato Dağı'nda düzenlenen operasyonlar sırasında meydana gelen mayın patlamasında yaralanan Uzman Çavuş Yıldırım Kuzucular şehit oldu.

Helikopterle getirildiği Şırnak Asker Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayan şehit Kuzucular'ın cenazesi Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Son günlerde çatışmaların hiç bitmediği Şemdinli'nin Derecik Beldesi'nde PKK'lılar yeni bir saldırı düzenledi. Kuzey Irak sınırındaki Balkaya Dağları bölgesinden bugün saat 15.00 sıralarında Derecik 27nci Hudut Taburu'na havanlı saldırı yapıldı.

Yaklaşık 1 saat boyunca atılan havan mermilerinin bir çoğu taburun ön tarafına isabet ederken, 2 havan mermisi taburun hemen yanındaki Gülmeşe Köyü'ne düştü. Havan mermilerinden biri köydeki bir evin bahçesine düşerken, 1 havan mermisi de köy içindeki bir otomobile isabet etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıya güvenlik güçleri de anında obüs toplarıyla karşılık verdi. (DHA)

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