Şırnak'ta mayın patladı bir asker öldü



Şırnak'ın Uludere ilçesinde, mayın patlaması sonucu, bir asker hayatını kaybetti. Olayın Uludere ilçesinde Türkiye-Irak sınırı yakınlarındaki Gülyazı Karaçalı üs bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Görevli uzman çavuş Uğur Akyer'in mayına bastığı bildirildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Uğur Akyer'in 3 ay önce piyade uzman çavuş olarak göreve başladığı belirtildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Dicle'de düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı öldürüldü. Operasyonda çok sayıda silahın ele geçirildiği, el yapımı patlayıcıların ise imha edildiği belirtildi. Şırnak'taki operasyonlarda ise bir PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.