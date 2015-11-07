T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Şırnak'ta mayın patladı bir asker öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK tarafından döşenen bir mayının patlaması sonucu bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

07 Kasım 2015 21:05


Şırnak'ın Uludere ilçesinde, mayın patlaması sonucu, bir asker hayatını kaybetti. Olayın Uludere ilçesinde Türkiye-Irak sınırı yakınlarındaki Gülyazı Karaçalı üs bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Görevli uzman çavuş Uğur Akyer'in mayına bastığı bildirildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Uğur Akyer'in 3 ay önce piyade uzman çavuş olarak göreve başladığı belirtildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Dicle'de düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı öldürüldü. Operasyonda çok sayıda silahın ele geçirildiği, el yapımı patlayıcıların ise imha edildiği belirtildi. Şırnak'taki operasyonlarda ise bir PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UluderePKKTürkiye-IrakGülyazı KaraçalıUğur AkyerAkyerGenelkurmay BaşkanlığıDiyarbakır DicleDeutsche Welle TürkçeDWHT/SÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24