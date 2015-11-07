Şırnak'ta mayın patladı; 1 şehit

Uludere ilçesi Karaçalı üs bölgesinde bulunan mevzilere daha önceden yerleştirilen mayının, infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Uğur Akyer'in cenazesi helikopterle Şırnak 23'üncü JandarmaSınır Tümen Komutanlığı'na getirildi.

Olayın ardından bölgeye Skorsky helikopterlerle çok sayıda askerindirilirken, teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Piyade Uzman Çavuş Uğur Akyer'in ailesine acı haberi vermek üzere Vali Seyfettin Azizoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mehmet Erdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve İl Müftüsü Mahmut Gündüz şehidin Kocameşe Mahallesi’ndeki baba evine gitti. Sinir krizi geçiren aile fertlerine sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Uğur Akyer’in, 3 ay önce sınava girerek Uzman Çavuş olduğu ve Şırnak’ta göreve başladığı ifade edildi. Uğur Akyer’in 2 ay önce Bartın’a izine geldiği ve sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında, "İnsanın evi gibisi yok" yazdığı göze çarptı.