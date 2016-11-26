Şırnak'ta mayın patladı; 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde, askerlik görevini yapan oğlunu ziyarete giden baba ile damadının içinde bulunduğu otomobil, üs bölgesi yolunda ilerlerken yola önceden döşediği belirlenen mayın patladı. Patlamada, damat yaşamını yitirdi, baba ağır yaralandı.
Siirt'te oturan Hüseyin Kelleci ve damadı Kerem Türkdoğan, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Andaç Köyü Kureşin Tepesi'ndeki üs bölgesinde vatani görevini yapan oğlu Fikret Kelleci'yi ziyaret için yola çıktı. Otomobil Kureşin Tepesi yolunda ilerlerken PKK'lıların döşediği mayın patladı. Patlamada araç kullanılamaz hale gelirken, Kerem Türkdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Kelleci ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri operasyon başlattı.