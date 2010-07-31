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ŞIRNAK'TA MAYIN ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2010 01:12

-ŞIRNAK'TA MAYIN ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Şırnak'ta iki tuzaklanmış el yapımı mayın ele geçirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şırnak'ın Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince dün 05.00'te yapılan faaliyet esnasında, terör örgütü mensuplarına ait; iki  tuzaklanmış el yapımı mayın, iki kilogram A-4 plastik patlayıcı, el yapımı mayın yapımında kullanılan malzemeler, muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile çeşitli örgütsel doküman bulundu. Bulunan patlayıcılar yerinde imha edildi. Bitlis'in Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde önceki gün 18.00'de de, terör örgütü mensupları tarafından araziye gizlenmiş bin 188 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi bulundu.

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