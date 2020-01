Şırnak'ta kömür ocağında ölen 3 madenci gece toprağa verildi (2)

MADENLER YASAKLANINCA MALZEMELİRİNİ ALMAYA GİTMİŞLER

Şırnak\'ta, 11 Ekim\'de 1 nolu kömür ocağında meydana gelen, 9 işçinin hayatını kaybettiği göçük sonrası kentte bulunan madenlerden kömür çıkarılması yasaklanınca, 3 madencinin ocağa malzemelerini almaya gittiği belirtildi. Kuyu şeklindeki ocağa inen Abdurrahman Tunç zehirlenince, Ömer Tunç\'un da ağabeyini kurtarmak için indiği, ancak her iki kardeşin de geri çıkamadığı ifade edildi. Tunç kardeşleri kurtarmak için ocağa giren İdris İnal\'ın da zehirlenip, aşağı düştüğü saptandı.

Kömür ocakları devlet tarafından yasaklandıktan sonra Tunç kardeşler ve İnal\'in madenciliği bıraktığını anlatan Balveren sakinlerinden Ahmet Bayram, \"Şırnak Valisi bir gün Balveren beldesini ziyaret etti. Ben Vali Beye bu kömür madenleri ne zaman açılacak diye sordum. Vali Bey de \'Çalışmamız var ve kömür ocakları bu şekilde çalışmaz\' dedi. Yani kuyu sistemi madenler çalıştırılmayacak. Bunlar da gidip her şeylerini toplayıp getirmek istediler. Maalesef hayatlarını kaybettiler\" dedi.

11 ÇOÇUK YETİM KALDI

Her üçü de evli olan madencilerden Abdurrahman Tunç\'un 5, Ömer Tunç\'un 3, İdris İnal\'ın ise biri Üniversite öğrencisi, 3 çocuğunun bulunduğu bildirildi.

HDP\'LİLERDEN TAZİYE ZİYARETİ

Bu arada HDP milletvekilleri Leyla Birlik, İmam Taşçıer, Aycan İrmez ve Berdan Öztürk ile parti yöneticileri dün hayatını kaybeden 3 maden işçisi için beldeye gelerek acılı ailelere başsağlığında bulundu. Taziye nedeniyle beldede bugün işyerlerinin kepenklerinin açılmadığı görüldü.

