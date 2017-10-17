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Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 7 ölü, 1 yaralı (5)

GÖÇÜK ALTINDAN 1 CESET ÇIKARILDI Şırnak'taki 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçük altından yaralı olarak çıkarılan 7 işçiden Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybe

17 Ekim 2017 23:18

GÖÇÜK ALTINDAN 1 CESET ÇIKARILDI
Şırnak\'taki 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçük altından yaralı olarak çıkarılan 7 işçiden Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybederken, maden ocağında yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Abdullah Kayaş\'ın da cansız bedeni çıkarıldı. Böylece göçükte yaşamını yitiren işçilerin sayısı 7\'ye ulaştı.
Bu arada Şırnak Devlet Hastanesi\'nde otopsisi tamamlanan işçilerden Sekvan Üstün\'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Cizre\'ye gönderildi. Hastanede tedavi gören Sıddık Kabak\'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 6 kişinin otopsisi devam ediyor.

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