Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 6 ölü, 2 yaralı (4)

ŞIRNAK VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ARANIYOR

Şırnak Valiliği, 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bir kişinin de kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ruhsatsız kömür madenindeki göçükle ilgili açıklama yaptı. Göçük altında kalan 1 kişinin arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Merkez - Cizre Karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelan neticesinde göçük altında kalan 6 vatandaşımız vefat etmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Göçük altında kalan 1 vatandaşımızın arama- kurtarma çalışmaları ise devam etmektedir. Söz konusu alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında üretime kapatılmış bir alandır. Ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyeti esnasında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli mercilerce hem iş güvenliği hem de terör örgütü ile bağlantıları yönüyle çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.\"