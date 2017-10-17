T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 6 ölü, 2 yaralı (4)

ŞIRNAK VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ARANIYOR Şırnak Valiliği, 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bir kişinin de kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ruhsatsız kömür madenindeki göçükle ilgili açıklama yaptı

17 Ekim 2017 21:31

ŞIRNAK VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ARANIYOR
Şırnak Valiliği, 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bir kişinin de kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ruhsatsız kömür madenindeki göçükle ilgili açıklama yaptı. Göçük altında kalan 1 kişinin arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"İlimiz Merkez - Cizre Karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelan neticesinde göçük altında kalan 6 vatandaşımız vefat etmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Göçük altında kalan 1 vatandaşımızın arama- kurtarma çalışmaları ise devam etmektedir. Söz konusu alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında üretime kapatılmış bir alandır. Ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyeti esnasında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli mercilerce hem iş güvenliği hem de terör örgütü ile bağlantıları yönüyle çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİĞİKİŞİ ARANIYOR Şırnak ValiliğiGöçükMerkezCizre KarayoluNoluSözEnerjiTabii Kaynaklar BakanlığıRuhsatsız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24