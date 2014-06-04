Şırnak'ta kömür madeninde göçük meydana geldi; 1 ölü

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan 1 nolu kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Yerin yüz metre altında yaşanan göçükten o sıra ocakta çalışan 8 işçiden 7'si yara almadan kurtulurken, toprak altında kalan İbrahim Sağnak adlı madenci hayatıı kaybetti.

DİHA'nın haberine göre, Şırnak merkeze Toptepe (Avga Masya) köyü Cudi Dağı eteklerinde bulunan 1 nolu kömür ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Yerin 100 metre altında yaşandığı belirtilen göçük sırasında maden ocağında çalışmakta olan 8 işçiden 7'si yara almadan kurtulmayı başardı. Yedi işçi kazadan kurtulurken, İbrahim Sağnak (30) adlı bir işçi ise toprak altında kaldı. Kazanın yaşanmasının hemen ardından toprak altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için tüm işçiler kendi imkanları ile harekete geçti. İşçilerin başlattığı arama-kurtarma çalışlarına bir saat sonra olayı haber alan AFAD ekipleri de dahil oldu. Ancak İbrahim Sağnak kurtarılamadı. Göçük altında kalan Sağnak'ın sigortasız bir şekilde çalıştırıldığı öğrenildi.

Olayın duyulmasıyla birlikte Şırnak Belediyesi eş başkanları Av. Serhat Kadırhan ve Özlem Onuk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kömür ocağına akın etti.