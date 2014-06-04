T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta kömür madeninde göçük meydana geldi; 1 ölü

Şırnak'ta 1 nolu kömür madeninde meydana gelen göçük medeniyle sigortasız olarak çalıştırıldığı belirtilen madenci İbrahim Sağnak hayatını kaybetti

04 Haziran 2014 16:39

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan 1 nolu kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Yerin yüz metre altında yaşanan göçükten o sıra ocakta çalışan 8 işçiden 7'si yara almadan kurtulurken, toprak altında kalan İbrahim Sağnak adlı madenci hayatıı kaybetti. 

DİHA'nın haberine göre, Şırnak merkeze Toptepe (Avga Masya) köyü Cudi Dağı eteklerinde bulunan 1 nolu kömür ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Yerin 100 metre altında yaşandığı belirtilen göçük sırasında maden ocağında çalışmakta olan 8 işçiden 7'si yara almadan kurtulmayı başardı. Yedi işçi kazadan kurtulurken, İbrahim Sağnak (30) adlı bir işçi ise toprak altında kaldı. Kazanın yaşanmasının hemen ardından toprak altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için tüm işçiler kendi imkanları ile harekete geçti. İşçilerin başlattığı arama-kurtarma çalışlarına bir saat sonra olayı haber alan AFAD ekipleri de dahil oldu. Ancak İbrahim Sağnak kurtarılamadı. Göçük altında kalan Sağnak'ın sigortasız bir şekilde çalıştırıldığı öğrenildi.

Olayın duyulmasıyla birlikte Şırnak Belediyesi eş başkanları Av. Serhat Kadırhan ve Özlem Onuk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kömür ocağına akın etti. 

ETİKETLER

şırnakmadenkömürgöçük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24