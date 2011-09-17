-Şırnak'ta KCK'ya yönelik operasyon ŞIRNAK (A.A) - 17.09.2011 - Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şırnak ve Cizre ilçesinde belirlenen adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı. Aramalar sonunda 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Güvenlik güçleri Cizre'nin Nur Mahallesindeki BDP ilçe binasında da arama yaptı. BDP İlçe başkanlığı binası yakınlarında toplanarak, operasyonu protesto etmek isteyen bir grup ise polisin müdahalesiyle dağıtıldı.