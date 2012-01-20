-Şırnak'ta KCK iddianamesi tamam DİYARBAKIR (A.A) - 20.01.2012 - Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ta sözde ''KCK Kent Meclisine'' yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 829 sayfalık iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, aralarında Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Balveren Belde Belediye Başkanı Abdurrezak Yıldız, Kumçatı Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir ve BDP İl Başkanı Ağit İke'nin de bulunduğu 42'si tutuklu, 10'u tutuksuz ve 16'sı hakkında yakalama kararı bulunan 68 sanık hakkında, ''Terör örgütüne üye olma'', ''Terör örgütünün faaliyetlerini düzenlemek suretiyle örgütü yönetmek'' ve ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından 10 ila 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. -''Kent meclisi, KCK'nın ana unsuru''- İddianamede, sözde kent meclisinin, örgüt elebaşlarının talimatları doğrultusunda kurulduğu belirtildi. Söz konusu sanıkların da sözde kent meclisinin bu özelliğini bildikleri halde, üye sıfatıyla toplantılarına katıldıklarının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''Dosyada mevcut ortam görüşmeleri, olay tespit tutanakları, fotoğraflar, ele geçirilen dokümanlar, iletişim tespit tutanakları ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin PKK terör örgütünün sözde sözleşmeleri, örgüt liderinin ve Irak'ın kuzeyine yerleşen yöneticilerinin talimatları doğrultusunda kurulan, yasa dışı terör örgütüne bağlı bir yapılanma olduğu açıklanan, başkanlık divanı, yürütmesi ve disiplin kurulundan oluşan organları bulunan, PKK/KCK terör örgütü yapılanmasının ana unsurlarından ve sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmenin bir aracı olarak kabul ettikleri, kentte bulunan tüm kurumların bağlı olduğu, vatandaşların devletin idari ve adli kurumlarıyla irtibatını ortadan kaldırmayı amaç edinen yasa dışı kent meclisinin toplantısına, bu özelliğini bilerek ve üye sıfatıyla katıldıkları belirlenmiştir.'' -''Toplantılar BDP binasında yapıldı''- Sözde kent meclisinin toplantılarının BDP'nin teşkilat binalarında yapıldığının tespit edildiği ifade edilen iddianamede, ''Soruşturma kapsamında Şırnak il ve ilçelerinde faaliyet yürüten yasa dışı kent meclisine yapılan operasyonlar sonucu Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) bünyesinde, belediye başkanı, yönetici, meclis üyesi, parti üyesi, il ve ilçe başkanları sıfatlarıyla parti adına çalışmalar yürüten şüphelilerin, BDP içerisindeki sıfatları ile yasa dışı kent meclisi içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenmiştir'' denildi. Hazırlanan iddianame doğrultusunda sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.