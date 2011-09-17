Şırnak'ta KCK operasyonu: 50 gözaltı

T24 - Şırnak ve ilçelerinde PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Cizre'de gözaltılara tepki gösteren gruba polis müdahale etti.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün saat 06.00 sıralarında Şırnak ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyon oncesinde Diyarbakır’dan Şırnak’a dün gece iki otobüs çevik kuvvet ekibi sevk edildi.





BDP binaları arandı



Polis, savcılığın daha önceden belirlediği aralarında BDP il ve ilçe teşkilatlarının da bulunduğu adreslere eş zamanlı baskın yaptı.



Operasyonlarda BDP teşkilatları ile evlerde aramalar yapıldı. Polis, BDP teşkilatlarındaki bilgisayar kayıtları ve belgelere el koydu. El konulan dokümanlar çuvallarla polis araçlarına konulup, emniyete götürüldü.



Operasyonlarda aralarında Şırnak Belediye Meclis üyeleri Maruf İke, Aydın Pusat, Temer İdin, Cemil Yorgun, Cizre Belediye Başkan Vekili Hanım Onur, Eğitim- Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur, BDP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Salih Gülenç, İl Genel Meclisi üyesi Sara Ölmez, BDP il yöneticisi Selman Uysal, DTK Şırnak sözcüsü Temel İdil’in de bulunduğu toplam 55 kişi gözaltına alındı.



BDP Şırnak İl Başkanı Abit İke, aldıkları bilgiye göre sadece Şırnak il merkezinde 35 kişinin gözaltına alındığını söyledi. İke, şöyle dedi:



"Savcının talimatı diyerek bizi arayan emniyet güçleri sabah saat 06.00’da partiye gelerek her yeri aradılar. 2- 3 saat boyunca binanın tüm odalarını gezerek, tüm evraka baktılar. Ama ne yazık ki bekledikleri veya şüphelendikleri şeyleri parti de bulamadılar. Sayın Öcalan için DTK tarafından alınan 2 günlük bir karar (Cumartesi ve çarşamba günleri gösteri ve oturma eylemi) vardı. Biz de buna katılıyoruz. Biz de yönetim olarak ayrıca bunu değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde biz de halkımızla birlikte mahkemeye çıkarıldıklarında gerekirse saatlerce kitlesel olarak binlerce insanla birlikte oralarda bekleyeceğiz."





Cizre'de olaylar çıktı



KCK'ya yönelik operasyonların ardından Cizre’de esnafın yarısı kepenk kapattı. BDP binasında aramaların sürdüğü sırada çok sayıda partili bina önünde toplandı. Aramaların bitmesinden sonra bina önünden ayrılan polislere toplanan bir grup taşlı saldırıda bulundu. Polis, saldırganları gaz bombası ile dağıttı.



Bu arada Cudi vie Nur Mahallesi’nde toplanan gruplar, izinsiz gösteri yaptı. Göstericiler önlem alan polise taşlı saldırıda bulununca, polis gruplara müdahale etti. Cizre’de gergin bir bekleyişle birlikte bazı mahallelerde izinsiz gösteriler de devam etti.





Şırnak’ta olaylı gece



Bugün yapılan KCK operasyonu öncesinde Şırnak kent merkezinde dün gece bir grup Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmediği gerekçesiyle izinsiz gösteri yaptı. Cizre Caddesi üzerinde toplanan gruplar yaktıkları lastikler ve barikatlarla caddeyi trafiğe kapattı.



Göstericiler yoldan geçen araçları da durdurdu. Dağılmaları uyarısında bulunan güvenlik güçlerine taş, havai fişek ve molotof kokteyli attı. Atılan bazı molotoflar polis araçlarına isabet etti. Polis, göstericileri tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale ederek dağıttı.



