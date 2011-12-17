-Şırnak'ta KCK operasyonu: 20 gözaltı ŞIRNAK (A.A) - 17.12.2011 - Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Şırnak merkezde Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi içerisinde faaliyet yürüttükleri ve çeşitli tarihlerde meydana gelen korsan gösteri, güvenlik güçlerine yönelik taşlı, molotofkokteyli saldırıda bulundukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik bugün yapılan planlı operasyon kapsamında 20 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların ikametlerinde yapılan aramalarda iletişim ve molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.