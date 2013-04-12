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Şırnak'ta kaza kurşunu: 1 asker şehit

Şırnak'ta bir silahın kazayla ateş alması sonucu bir askerin şehit olduğu ileri sürüldü

12 Nisan 2013 23:59


Şırnak'taki Görmeç Tabur Komutanlığı'nda bir silahın kazayla ateş alması sonucu er Eren İğneci, şehit oldu

Ebubekir Karatoprak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olay Şırnak'ın Küpeli Dağı eteklerindeki Görmeç Köyü'nde bulunan 4'üncü Motorize Piyade Taburu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir silahın kazayla ateş alması üzerine mermi er Eren İğneci'ye isabet etti. İğneci, olay yerinde şehit oldu. Şehit İğrenci'nin Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderileceği belirtildi.

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