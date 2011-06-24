-ŞIRNAK'TA KARAKOLA SALDIRI ŞIRNAK (A.A) - 24.06.2011 - Şırnak'ta Seslice Tabur Komutanlığı'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Seslice Tabur Komutanlığı'na terör örgütü PKK tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine Gabar Dağı'na doğru kaçan terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Operasyona, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan 2 kobra helikopteri de destek veriyor.