T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta kar nedeniyle 2 ilçede eğiteme ara verildi, 24 köy yolu kapalı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild

31 Aralık 2018 12:49

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak\'ta dün gece başlayıp, aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezde 2, Uludere\'de 3, Beytüşşebap\'ta ise 19 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sekvan KÜDENŞIRNAK DHAUludereBeytüşşebapMerkezdeKöyFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24