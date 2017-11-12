T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Kanalizasyon çukurunun çevresinde herhangi bir güvenlik şeridi olmadığı belirtildi

12 Kasım 2017 19:21

Şırnak’ta arkadaşları ile oynarken, 4 gün önce açılan kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki Feyzullah Kabul yaşamını yitirdi. Çocuğun düştüğü kanalizasyon çukurunun çevresinde herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarının olmadığı belirtildi.

Kanalizasyon hattı için açılan çukurun içinden su geçtiği, küçük çocuğun düştükten sonra suya kapılarak 200 metre sürüklendiği bildirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Feyzullah Kabul'un cenazesi yapılan otopsinin ardından Tekser mezarlığına defnedildi.

ETİKETLER

ŞırnakFeyzullah Kabulkanalizasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24