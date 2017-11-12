Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şırnak’ta arkadaşları ile oynarken, 4 gün önce açılan kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki Feyzullah Kabul yaşamını yitirdi. Çocuğun düştüğü kanalizasyon çukurunun çevresinde herhangi bir güvenlik şeridi veya uyarının olmadığı belirtildi.

Kanalizasyon hattı için açılan çukurun içinden su geçtiği, küçük çocuğun düştükten sonra suya kapılarak 200 metre sürüklendiği bildirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Feyzullah Kabul'un cenazesi yapılan otopsinin ardından Tekser mezarlığına defnedildi.