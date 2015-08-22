Şırnak'ta Jandarma Karakolu'na saldırıda yaralanan yüzbaşı hayatını kaybetti

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, Ayvalık Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na dün PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Jandarma Yüzbaşı şehit oldu.

Beytüşşebap İlçesi’ne yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Ayvalık Köyü’ndeki jandarma karakoluna dün akşam saat 21.30 sıralarında bir grup terörist tarafından roketatar ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Karakolda nöbet tutan askerlerin de karşılık vermesi üzerine çıkan ve bir saat süren çatışmada, biri ağır olmak üzere 3 asker yaralandı.

Helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osmaniye nüfusuna Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, tüm müdahalelere rağmen gece saat 02.00 sıralarında kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı 2 askerin tedavileri sürerken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonlar sürüyor.