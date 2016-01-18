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Şırnak'ta iki polis şehit oldu

Polis servisine düzenlenene saldırıda 10 güvenlik görevlisi de yaralandı

18 Ocak 2016 21:59

Şırnak'ta, PKK üyelerinin polis servis aracına düzenlediği roketatarlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi oldu, 10 güvenlik görevlisi de yaralandı.

DHA'dan Sekvan Küden'in haberine göre saldırı bugün saat 18.30'da Şırnak'ın merkez Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. PKK'lılar, polis servis aracının geçişi sırasında roketatarla ateş açtı.

Roketatar mermisinin servis aracına isabet ettiği ve 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 10 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar Şırnak Asker Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. 

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