Şırnak’ta iki patlayıcı, 1 mayın bulundu

Genelkurmay Başkanlığı Şırnak’ta tuzaklanmış iki patlayıcıyla bir mayın bulunduğunu açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı sitesinde verilen bilgiye göre, Şırnak'ın Merkez ilçesi bağlı dağlık arazi kesiminde bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış bir antipersonel mayın bulundu. Aynı bölgede ayrı yerlerde tuzaklanmış iki adet patlayıcı ele geçirildi ve tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi.



Öte yandan, Bitlis’in Mutki ilçesinin dağlık arazi kesiminde, 2 Mayıs günü bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan iki sığınak içerisinde çeşitli gıda maddesi ve yaşam malzemesi ele geçirildiği de bildirildi.

