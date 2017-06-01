Şırnak'ta helikopter 300 metreden düştü, mühimmatı infilak etti; 13 asker şehit oldu!

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Coogar tipi helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Helikopterin düşmesi sonucu 13 asker şehit oldu. 6 şehit için ise Ankara' da Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapılacağı bildirildi.

Helikopter kazasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Helikopterin yüksek gerilim hatlarına takıldıktan sonra 300 metre yükseklikten yere düştüğü, çıkan yangında içerisinde bulunan mühimmatın da patladığı ifade edildi. Tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindekilerin üs bölgelerini denetlemeye gittikleri, akşam Şenoba’da iftar açtıktan sonra birliğe dönüşe geçtikleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Felat Bozarslan, Ahmet Ün ve Sekvan Küden'in haberine göre, Kuzey Irak sınırına yakın olan Şenoba Beldesi’ndeki üs bölgelerini denetlemek üzere dün sabah saatlerinde Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan ayrılan Tümen Komutanı ve Kato Dağı operasyonunu yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Yarbay Songül Yakut ile birlikte 2 albay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş ve 2 uzman çavuş olmak üzere 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili detayları belli oldu. Dün gün boyunca askeri üs bölgelerini denetleyen Tümgeneral Aydın ve beraberindeki askeri heyet, akşam saatlerinde Şenoba Beldesi’nde iftar açtıktan sonra tümene dönmek üzere havalandı.

300 metreden yere düştü

Saat 20.55 sıralarında geçtiği vadinin her iki yamacında bulunan yüksek gerilim direklerine bağlı tellere takılan Couger tipi helikopter, ekseni etrafından dönerek yaklaşık 300 metre yükseklikten yere çakıldı. Alev alan helikopterde mühimmat infilak etti. Parçalanan helikopterdeki personelin tamamı şehit düştü.

Vadiden geçen nehrin diğer kıyısına düştü

Düşen helikopter, anayoldan yaklaşık 3 kilometre vadi içerisine düştüğünü belirten yetkililer, helikopterin Şenoba Beldesi’nin içinden geçen nehrin diğer kıyısına düştüğünü, gece şartlarında bu yüzden enkaza geç ulaştığını söyledi.

Güvenlik korucuları ve köylüler yardıma koştu

Helikopterin düşmesiyle birlikte çevre köylerde bulunan güvenlik korucuları ve çok sayıda köylü, enkaza ulaşmak için arama kurtarma birliklerine yardımcı olmak için olay bölgesine geldi. AFAD ve 112 ekipleri halen bölgede intikal etti. Helikopterin düştüğü bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri şehitlerin cenazelerinin hastanelere taşınmasının ardından başladığı çalışmalarına halen devam ediyor. Şırnak'ta düşen helikopter'de şehit olan 7 asker için 23. Tümen Komutanlığı'nda bugün tören düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kazada hayatını kaybedenlerden birisinin Songül Yakut olduğunu yazdı. Ağaba, Twitter hesabından “Binbaşı Songül Yakut Malatyalı yakın arkadaşımızdı. Kumpasla ordudan atıldı. Büyük mücadele ile görevine geri döndü. Bugün de şehit oldu” diye yazdı.

TSK'dan açıklama

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

"Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Uludere ilçesi Şenoba beldesinden Şırnak il merkezine gitmek üzere havalanan ve içerisinde 13 askeri personelin bulunduğu Coogar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra saat 20.55 sıralarında yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

Valilikten ilk açıklama: Yüksek gerilim hattına takıldı

Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogar tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir."

Hükümetten açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından düşen helikoptere ilişkin olarak bir mesaj paylaştı.

Şimşek'in mesajı şöyle:

"Şırnak'tan acı bir kaza haberi, yine yüreğimize kor ateşler düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun..."

Işık, Soylu, Şimşek ve Akar Şırnak'a gitti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar askeri helikopterin düşmesinin ardından Şırnak'a gitti.

Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan "Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'dan baş sağlığı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından, Şırnak'ta 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin, "Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Başbakan’dan taziye

Başbakan Yıldırım taziye mesajı yayıyladı. Başbakan Yıldırım'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün akşam saatlerinde, Şırnak Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerimizin şehit olduğu haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli aileleri ve yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Genelkurmay Başkanı Akar Şırnak'ta incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki kuvvet komutanları dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Genelkurmay Başkanı Akar, Şırnak'taki temaslarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Mehmet Özhaseki ile de bir araya geldi.



Genelkurmay Başkanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte gece saatlerinde Şırnak'a geldi. Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının şehit cenazelerine katılması bekleniyor.



Öte yandan, Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet Şırnak Devlet Hastanesine giderek yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.