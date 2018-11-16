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Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 yaralı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

16 Kasım 2018 18:45

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde, bugün öğlen saatlerinde havan atışı yapıldığı sırada patlama meyana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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