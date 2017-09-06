Şırnak'ta hava destekli operasyon: 5 terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi kırsalında, askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK\'lılara yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Uludere İlçesi Behrancı Deresi Bölgesi\'nde tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"05.09.2017 tarihinde Şırnak ili Uludere İlçesi Behrancı Deresi Bölgesinde askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 5 kişilik bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Hava Kuvvetleri Destekli \'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu\' icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu; Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve güvenlik korucuları unsurlarınca bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 2 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.\"