Şırnak'ta facianın yaşandığı kömür ocağının sahibi ve 2 çalışanı serbest

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, üç gün önce 7 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasına neden olan kömür ocağındaki göçükle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ocağın sahibi ve 2 çalışanı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği\'nde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şırnak\'ta dün akşam saatlerinde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan kömür ocağı sahibi Mehmet Emin Mağrur ile çalışanlar Faysal Acar ile Bahri Alış için Savcılık yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbestlik talep etti. Sulh Ceza Hakimliği; dosya kapsamı ve mevcut delil durumu itibarıyla şüphelilerin üzerine atılı \'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma\' suçunu işledikleri yönünde somut delillere dayalı kuvvetli şüphenin bulunduğu kanaatine vardı. Hakimlik; suçun vasıf ve mahiyetini, şüphelilerin üzerine atılı \'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma\' suçu için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, dosya kapsamı ve mevcut delil durumu ile birilkte değerlendirerek, istenilen tedbirin orantılı olduğuna kanaat getirdi. 3 şüphelinin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.