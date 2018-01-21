Şırnak'ta doğaya hayvanlar için yem bırakıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından Şırnak\'ta ağır geçen kış şartlarında, yaban hayvanlarının beslenmeleri için yaşam alanlarına yemleme çalışması yapıldı.

Şırnak- Siirt karayolu üzerinde yaklaşık 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi\'nde etkili olan kar yağışı yaban hayvanları ve kuşların aç kalma tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu durum karşısında hayvanlarının beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından, geleneksel hale getirilen yemleme çalışması bu yıl da yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şubesi tarafında Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kış ayları boyunca doğaya 4 ton yem bırakılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, şöyle dedi:

\"Her sene olduğu bu sene de biz yemleme çalışmasını yoğun kış şartlarına bağlı olarak, bugün başlatmış oluyoruz. Kasap, manavlardan ilimiz merkezindeki lokantalardan tedarik edebildiğimiz veya bazı duyarlı vatandaşlarımızın bize ulaştırmış olduğu yemleri, biz yaban hayvanlarımız bu yoğu kış şartlarında aç olmasın, aç kalmasın diye doğaya belirli bir plan dahilinde bırakıyoruz.\"

Kalay, Kasım\'dan Mart ayı sonuna kadar, kış şartlarına bağlı olarak bir plan dahilinde doğaya yem bıraktıklarını da belirterek, \"Bu da yaklaşık 2-3 ayı kapsıyor. İlimiz merkezindeki Yeni Aslanbaşar Köyü Birinitepe Mevkii olsun, Uludere veya Beytüşşebap ilçelerin kırsal bölgeleri olsun, yoğun kar şartlarının düştüğü bölgeler olsun, bu bölgelere olsun, belirlediğimiz 3 aylık zaman dilimi ve belirlediğimiz plan dahilinde her hafta sonu veya hafta içerisinde bu yemleri ulaştırıp, doğaya bırakıyoruz. Kuşlar için gelende buğday türü yemler bırakıyoruz. Diğer yırtıcı yaban hayvanlarımız için kasaplardan topladığımız sakatat veya kemik parçaları olsun toparlayabildiklerimizi getirip, doğaya bırakıyoruz. Veya büyük memeli havyalar, dağ keçisi için yonca veya yeşillik veya manavlardan toparlayabildiğimiz atık sebzeleri doğaya bırakıyoruz.\"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, zaman zaman doğal ortamlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine geldikleri yönünde şikayet aldıklarını da ifade ederek, \"Zaman zaman bazı köylerden, kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızdan şikayet alıyoruz. Yaban hayvanları gelip hayvanlarımıza ya da sebze, meyvelerimize zarar veriyorlar gibi şikayetler alıyoruz. Bizler bunun önüne geçmek için bu yemleme çalışmasını yaklaşık 10 yıldır yapıyoruz\" dedi.



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